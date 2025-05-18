На горе Поп Иван снова снежные заносы и мороз: удивительное фото заснеженной вершины в мае
- На горе Поп Иван образуются снежные заносы. Видимость ограничена до 70 метров.
- Температура воздуха утром 18 мая достигала -2 градусов.
В Карпатах на горе Поп Иван снова образуются снежные заносы. Температура воздуха утром 18 мая достигает -2 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.
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Снег в горах
По состоянию на 09:00 18 мая на горе Поп Иван облачно, снег формирует сугробы. Спасатели отметили, что видимость ограничена до 70 метров.
Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха достигает лишь -2 градусов.
Кстати, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 18 мая в восточных и северо-восточных областях, днем и в Карпатском регионе, днем 19 мая на Левобережье и в юго-западной части, 20 мая в южной части, восточных и центральных областях умеренные дожди. На остальной территории местами небольшие дожди, местами грозы, в Карпатах с мокрым снегом.
Также днем 18 мая в Карпатах, 19 мая в южной и восточной части, в течение суток 20 мая на Юге, Востоке, днем и в центральных областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который за всю историю метеонаблюдений в Украине фиксировали в мае, достигает 0 – -6 градусов, местами на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов. На побережье морей +1 – +3 градуса.