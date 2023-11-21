Когда Киев накроет первый снег

В части областей Украины уже выпал снег. Кое-где почти 20 сантиметров осадков. В ближайшее время снег ожидается и в столице.

Так, в Киеве ожидается снег и гололедица. Об этом сообщили в КГГА, пишет 24 Канал.

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Когда в столице будет идти снег

Местные власти отметили, что снег ожидается уже в ближайшие дни. Кроме того, кое-где будет гололедица. Поэтому водителей призывают позаботиться о безопасности на дороге.

Кроме того, во время снегопадов не паркуйте автомобили вдоль обочины дорог и на тротуарах.

При ухудшении погодных условий не выезжайте в город на автомобиле, чтобы не создавать пробки, ведь в них стоит снегоуборочная техника и машины других экстренных служб. Предпочитайте общественный транспорт,

– призывали в КГГА.

Добавили, что дорожная техника готова выезжать на превентивную обработку улиц. В общей сложности "Киевавтодор" подготовил 533 единицы. Также для обработки покрытий заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.

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