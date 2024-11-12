Зима добралась до Запада: первый снег выпал в Ровненской области

В западных областях Украины пришло ощутимое похолодание. В частности, в нескольких районах Ровненской области сегодня, 12 ноября, выпал первый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которые очевидцы публиковали в местных телеграм-каналах.

Смотрите также Где будет снег в ближайшие дни

В частности, о мелком снеге сообщали жители поселка Ракитное Сарненского района.

На Ровненщине выпал снег: видео

В самом Ровно тоже пролетал мокрый снег.

Первый снег в Ровно: видео

Стоит заметить, мокрый снег прогнозируют синоптики в Ровненской области и завтра, 13 ноября. В Ровненском областном центре по гидрометеорологии сообщили, что завтра в регионе будет облачная погода, временами – небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром – слабый туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица.

Снег во Львове

Кроме того, вечером 12 ноября в сети появились видео снега во Львове.

Снег ожидают и в Тернополе

Синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий и в Тернопольской области. Там тоже ожидают снегопад. Городской голова Тернополя Сергей Надал предупредил, что ухудшение погодных условий усложнит ситуацию на дорогах.