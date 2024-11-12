Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, які очевидці публікували у місцевих телеграм-каналах.

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Зокрема, про дрібний сніг повідомляли жителі селища Рокитне Сарненського району.

На Рівненщині випав сніг: відео

У самому Рівному теж пролітав мокрий сніг.

Перший сніг у Рівному: відео

Варто зауважити, мокрий сніг прогнозують синоптики у Рівненській області і завтра, 13 листопада. У Рівненському обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що завтра в регіоні буде хмарна погода, часом – невеликий мокрий сніг і дощ.

Уночі та вранці – слабкий туман, слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг – ожеледиця.

Сніг у Львові

Крім того, ввечері 12 листопада у мережі з'явились відео снігу у Львові.

Сніг очікують і у Тернополі

Синоптики прогнозують суттєве погіршення погодних умов і у Тернопільській області. Там теж очікують снігопад. Міський голова Тернополя Сергій Надал попередив, що погіршення погодних умов ускладнить ситуацію на дорогах.