"Апокалиптические кадры": в Одесской области люди оказались в снежной ловушке на трассах

Хотя еще формально ноябрь, однако зима уже бушует на полную в определенных регионах Украины. Так, в Одесской области настолько заснежило трассу, что водители оказались как в апокалиптическом фильме.

По состоянию на понедельник, 27 ноября, Одесская область находится в снеговой ловушке, о чем свидетельствуют кадры из местных телеграм-каналов. Также о ситуации в области рассказал председатель ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Одесскую область закурило снегом

Местами автодороги замело до 2 метров, по словам главы региона. В соответствующие районы уже выехали спасательные службы, чтобы помочь людям освободится из снежной ловушки.

Очень усложненная ситуация. Если брать какие-то отдельные отрезки дороги, то местами снег выше 2 метров. К этому времени (утром 27 ноября – 24 Канал), к сожалению, не всех людей освободили из снежного плена. Но все силы и средства всех служб направлены, чтобы освободить на проблемных участках,

– констатировал Кипер.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о Киевской трассе, соединяющей Одессу со столицей нашего государства. Глава ОВА убежден, что в ближайшее время ситуация улучшится, поскольку погода уже позволяет спасателям работать.

В Одесской области – снежная метель: смотрите видео с телеграм-каналов

Чиновник констатировал, что люди понимают ситуацию, и власти предупреждали о непогоде, – среди прочего, просили оставаться дома. Кроме уборки снега с дороги, соответствующие службы также людям дают еду, чай и другую необходимую помощь.

Дороги в Одесской области засыпало снегом: смотрите видео с местных телеграм-каналов

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