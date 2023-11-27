"Апокалиптические кадры": в Одесской области люди оказались в снежной ловушке на трассах
Хотя еще формально ноябрь, однако зима уже бушует на полную в определенных регионах Украины. Так, в Одесской области настолько заснежило трассу, что водители оказались как в апокалиптическом фильме.
По состоянию на понедельник, 27 ноября, Одесская область находится в снеговой ловушке, о чем свидетельствуют кадры из местных телеграм-каналов. Также о ситуации в области рассказал председатель ОВА Олег Кипер в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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Одесскую область закурило снегом
Местами автодороги замело до 2 метров, по словам главы региона. В соответствующие районы уже выехали спасательные службы, чтобы помочь людям освободится из снежной ловушки.
Очень усложненная ситуация. Если брать какие-то отдельные отрезки дороги, то местами снег выше 2 метров. К этому времени (утром 27 ноября – 24 Канал), к сожалению, не всех людей освободили из снежного плена. Но все силы и средства всех служб направлены, чтобы освободить на проблемных участках,
– констатировал Кипер.
Он уточнил, что речь идет, в частности, о Киевской трассе, соединяющей Одессу со столицей нашего государства. Глава ОВА убежден, что в ближайшее время ситуация улучшится, поскольку погода уже позволяет спасателям работать.
В Одесской области – снежная метель: смотрите видео с телеграм-каналов
Чиновник констатировал, что люди понимают ситуацию, и власти предупреждали о непогоде, – среди прочего, просили оставаться дома. Кроме уборки снега с дороги, соответствующие службы также людям дают еду, чай и другую необходимую помощь.
Дороги в Одесской области засыпало снегом: смотрите видео с местных телеграм-каналов
Больше о погодной ситуации
- Отметим, что глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем рассказывал на днях: в Украине в большем количестве областей сильные снеговые осадки. Кое-где высота сугробов достигает более 1,5 метра.
- Самая сложная ситуация в Одесской области – высота снега может достигать более 2 метров. Порывы ветра местами до 30 километров на секунду. Спокойнее всего пока на Западе и в Центре Украины. В регионах высота снега всего до 10 сантиметров.
- Важно, что в связи с непогодой работает круглосуточный оперативный штаб. На горячую линию может обратиться каждый, кто нуждается в помощи, за номером телефона: +38 (067) 400-60-80.