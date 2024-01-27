Снег будет идти несколько дней подряд: где будут умеренные осадки
Источник:Укргидрометцентр
В части областей Украины снова идет снег. Осадки будут несколько дней подряд.
Так, синоптики спрогнозировали, в каких областях ожидаются осадки в ближайшие дни. Когда они прекратятся, передает 24 Канал.
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Где будет идти снег в ближайшие дни
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 27 января пройдет небольшой мокрый снег. Днем на Юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.
В течение субботы от 4 мороза до 2 тепла, днем в южной части и на Закарпатье 1– 6 тепла.
В течение суток 28 и ночью 29 января в большинстве областей ожидается небольшой снег. Впрочем, днем понедельника уже без осадков.
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Температура воздуха ночью 3 – 8 градусов мороза, правда, 29 января при прояснениях до –11. Днем 0– 5 мороза. На Юге ночью 1– 6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.
Также в Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5– 12 метров в секунду. В субботу на Западе, в понедельник на Юге кое-где порывы 15– 20 метров в секунду.
В Карпатах временами снег. Ночью 8– 14 мороза, днем 3 – 9 мороза.
Какая будет погода в феврале
- Ранее синоптик Укргидрометцентра заметила, что пока рано подробного говорить о погоду на февраль.
- Однако, есть определенные тенденции того, что в феврале средняя месячная температура может быть на 1– 1, 5 градуса выше климатической нормы. Впрочем, такая разница не велика.
- Наталья Птуха отметила, что могут быть разные периоды. Начало февраля в Украине может быть с морозами.
- "То есть такая более зимняя погода. Но это совершенно не исключает каких-либо периодов более теплой погоды с повышением температуры", – добавила синоптик.