Снег будет идти несколько дней подряд: где будут умеренные осадки

В части областей Украины снова идет снег. Осадки будут несколько дней подряд.

Так, синоптики спрогнозировали, в каких областях ожидаются осадки в ближайшие дни. Когда они прекратятся, передает 24 Канал.

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Где будет идти снег в ближайшие дни

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 27 января пройдет небольшой мокрый снег. Днем на Юге страны с дождем, в западных областях умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

В течение субботы от 4 мороза до 2 тепла, днем в южной части и на Закарпатье 1– 6 тепла.

В течение суток 28 и ночью 29 января в большинстве областей ожидается небольшой снег. Впрочем, днем понедельника уже без осадков.

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Прогноз погоды на 28 января / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура воздуха ночью 3 – 8 градусов мороза, правда, 29 января при прояснениях до –11. Днем 0– 5 мороза. На Юге ночью 1– 6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

Также в Укргидрометцентре предупредили, что на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5– 12 метров в секунду. В субботу на Западе, в понедельник на Юге кое-где порывы 15– 20 метров в секунду.

В Карпатах временами снег. Ночью 8– 14 мороза, днем 3 – 9 мороза.

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