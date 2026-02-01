Снежный шторм снова бушует в США: отменены тысячи авиарейсов, обваливаются крыши
- Из-за снежной бури в США отменили более 2 тысяч авиарейсов, а в ряде штатов объявили штормовое предупреждение.
- Снежный шторм уже задел десятки миллионов людей, кое-где выпало до 8 сантиметров снега.
После снежной бури в США с 31 января набирает обороты новая непогода. Из-за нее уже отменили более 2 тысяч авиарейсов.
Вследствие снегопадов и сильного ветра в ряде штатов объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ABS News.
Какие последствия непогоды в США?
По данным издания, от похожей непогоды на прошлой неделе в США погибли более 100 человек. Уже 31 января еще один зимний шторм накрыл Соединенные Штаты. Отмечается, что последствия почувствовали десятки миллионов американцев.
Непогода снова бушует в США: смотрите видео
Буря быстро усилилась у побережья Каролины в Атлантическом океане и принесла сильный ветер, а также снегопад. Днем ранее его зафиксировали в частях штатов Теннесси, Каролины и Южной Вирджинии. Кое-где выпало до 8 сантиметров снега.
Заснеженные Соединенные Штаты: смотрите видео
Штормовое предупреждение объявили в городах Атланта, Ноксвилл, Норфолк и Вирджиния-Бич, а также в Северной и Южной Каролине. Из-за непогоды аэропорты отменили более 2 тысяч рейсов.
Крыша обвалилась под тяжестью снега в штате Арканзас: смотрите видео
В частях некоторых штатов синоптики прогнозируют до 15 сантиметров снега, а рекордные минусовые температуры могут добраться до Майами. Стихия должна была начать стихать утром 1 февраля.
Последствия последних стихийных бедствий в мире
Шторм "Кристин" на днях накрыл Португалию. Он унес жизни четырех человек и оставил без света почти миллион потребителей. Больше всего пострадали районы Лиссабона, Коимбры, Лейрии и Сетубала.
В столице Бразилии молния ударила по толпе протестующих. Тогда пострадали более 70 человек.
Предыдущий снежный шторм в США обесточил более миллиона домов. Из-за непогоды тогда отменили около 11 тысяч авиарейсов. Чрезвычайное положение вводили в 17 штатах.