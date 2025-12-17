Выпадет ли сильный снег в ближайшее время
- В ближайшие дни в Украине не ожидается значительных осадков в виде снега, возможно небольшое количество дождей на Закарпатье.
- Но ожидаются туманы в северных, юго-западных и Черкасской областях 18 декабря, а также местами 19 – 20 декабря.
В ближайшие дни осадков в виде снега по всей территории Украины не предвидится. Лишь кое-где, по данным синоптиков, возможны незначительные дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Будут ли резкие изменения погоды в Украине в ближайшее время
Каких осадков ждать и где?
Согласно обнародованной Укргидрометцентром информации, в период с четверга, 18 декабря, до субботы, 20 декабря, существенных осадков на территории Украины не будет, только в четверг на Закарпатье возможен небольшой дождь.
Сильного ветра, по данным специалистов, ждать также не стоит. В то же время синоптики предупреждают о возникновении тумана в северных, юго-западных и Черкасской областях в ночные и утренние часы 18 декабря.
Также туман будет наблюдаться местами в Украине 19 – 20 декабря.
Какой будет погода в декабре?
Наталья Птуха сообщала. что погода в Украине в течение недели будет теплой и без осадков благодаря влиянию антициклона. Снег и морозы должны были продержаться до 16 декабря, после чего в Украине ожидается потепление.
Также она говорила, что предпосылок для сильных морозов в декабре, в частности дневных, пока нет. В основном в течение этого месяца будет царить более теплая воздушная масса, температура будет выше нормы.
К слову, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что температурный фон в Украине сейчас выше климатической нормы. Из-за этого пока метеорологической зимы пока не ожидается.