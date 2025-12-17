Выпадет ли сильный снег в ближайшее время

В ближайшие дни осадков в виде снега по всей территории Украины не предвидится. Лишь кое-где, по данным синоптиков, возможны незначительные дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Каких осадков ждать и где?

Согласно обнародованной Укргидрометцентром информации, в период с четверга, 18 декабря, до субботы, 20 декабря, существенных осадков на территории Украины не будет, только в четверг на Закарпатье возможен небольшой дождь.

Сильного ветра, по данным специалистов, ждать также не стоит. В то же время синоптики предупреждают о возникновении тумана в северных, юго-западных и Черкасской областях в ночные и утренние часы 18 декабря.

Также туман будет наблюдаться местами в Украине 19 – 20 декабря.

Какой будет погода в декабре?