17 декабря, 20:00
Выпадет ли сильный снег в ближайшее время

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В ближайшие дни в Украине не ожидается значительных осадков в виде снега, возможно небольшое количество дождей на Закарпатье.
  • Но ожидаются туманы в северных, юго-западных и Черкасской областях 18 декабря, а также местами 19 – 20 декабря.

В ближайшие дни осадков в виде снега по всей территории Украины не предвидится. Лишь кое-где, по данным синоптиков, возможны незначительные дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Каких осадков ждать и где?

Согласно обнародованной Укргидрометцентром информации, в период с четверга, 18 декабря, до субботы, 20 декабря, существенных осадков на территории Украины не будет, только в четверг на Закарпатье возможен небольшой дождь.

Сильного ветра, по данным специалистов, ждать также не стоит. В то же время синоптики предупреждают о возникновении тумана в северных, юго-западных и Черкасской областях в ночные и утренние часы 18 декабря.

Также туман будет наблюдаться местами в Украине 19 – 20 декабря.

Какой будет погода в декабре?

  • Наталья Птуха сообщала. что погода в Украине в течение недели будет теплой и без осадков благодаря влиянию антициклона. Снег и морозы должны были продержаться до 16 декабря, после чего в Украине ожидается потепление.

  • Также она говорила, что предпосылок для сильных морозов в декабре, в частности дневных, пока нет. В основном в течение этого месяца будет царить более теплая воздушная масса, температура будет выше нормы.

  • К слову, ранее синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит сообщал, что температурный фон в Украине сейчас выше климатической нормы. Из-за этого пока метеорологической зимы пока не ожидается.