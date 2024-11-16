Уже бушует настоящая зима: в Карпатах на границе с Румынией по колено засыпало снегом

Пока жители большинства областей еще привыкают к первым заморозкам и мокрому снегу в Карпатах уже бушует настоящая зима. Много снега там выпало вблизи украинской границы с Румынией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Пограничники также показали кадры этой настоящей зимней сказки.

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Как сейчас выглядят снежные Карпаты

Пограничники показали фото из села Шибене, что на Прикарпатье, где пролегает украинско-румынская граница. На кадрах можно увидеть заснеженные дороги, верхушки сосен и елок, а также замерзшую колючую проволоку, которая проходит мимо линии границы.

Пока некоторые из нас только привыкают к морозным утрам, на границе зима уже полноправно свирепствует,

– написали в ГПСУ.

Как выглядит заснеженная граница Украины с Румынией / Фото ГПСУ

Кроме того, пограничники также опубликовали видео, на котором изображен невероятный пейзаж заката солнца на украинско-румынской границе. Все это также происходит на фоне заснеженных вершин гор, покрытых облаками, как одеялом.

Закат солнца в заснеженных вершинах Карпат / Видео ГПСУ

К слову, синоптик Наталья Птуха рассказала в интервью 24 Каналу, что пока что в Украине не наступила метеорологическая зима. Ведь для этого нужен устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов, чего пока нет.