В Украине метели: автомобили застревают в сугробах, города в плену снегопадов

Украину 13 января обильно засыпает снегом. Из-за непогоды авто начали застревать в сугробах, а также есть аварийные отключения света.

Чтобы не возникло сложной ситуации на дорогах, коммунальные службы активно расчищают дорожное полотно. Как города засыпает снегом – передает 24 Канал.

Интересно Морозы ослабеют: когда в январе снова потеплеет

Снегопады накрыли Украину

Синоптики прогнозировали почти по всей территории Украины 13 января снегопады. Так, Одесчину накрыли обильные осадки. В сети распространяют кадры, как город погружается в зимнюю снежную сказку.

Снегопад в Одессе: смотрите видео

Метель в Одесской области: смотрите видео

Обильный снег в Одессе: смотрите видео

Однако, стоит отметить, что снегопады могут стать причиной бедствий. Так, на дорогах возникают пробки, автомобили застревают в сугробах. Кроме того, порывы ветра могут повредить линии электропередач, что вызовет обесточивание.

В сугробах – автомобили, кареты скорой и пассажирские автобусы

Из-за обильных осадков на дорогах уже возникают проблемы. В частности, в Ровненской области из-за непогоды в сугробах застряли автомобили и кареты скорой. Только в Дубненском районе Ровненской области застряло в сугробе по меньшей мере 3 пассажирских автобуса и карета скорой.

Из-за снегопадов на дорогах Ровненщины возникли проблемы / Фото ГСЧС

Активно работают дорожные службы и в Житомирской области, где также снегопад. Коммунальные службы с ночи начали расчищать дороги, а также обрабатывают их, чтобы не возникла гололедица.

На Житомирщине из-за снегопадов с ночи расчищают дороги: смотрите видео

В Ивано-Франковской области из-за непогоды в сугробе также застрял пассажирский автобус. Спасатели прибыли на место и оперативно деблокировали автобус.

Спасатели деблокируют транспортные средства из сугробов / Фото ГСЧС

Спасатели призвали водителей избегать длительных поездок. Если же придется отправляться в путь, то стоит позаботиться о наличии средств для буксировки, антипробуксовочных цепей, возьмите в дорогу одеяло и термос с чаем. И главное – следует соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, в Хмельницкой области из-за непогоды уже есть обесточивание, по меньшей мере, в 14 населенных пунктах. Сейчас специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы подключить потребителей.