Осадки накроют почти всю Украину: как долго будут и образуется ли снежный покров

С четверга, 23 января, почти на всей территории Украины ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют местами небольшой дождь и мокрый снег.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Каких осадков ожидать в Украине в ближайшие дни

Синоптики предупредили, что почти во всех областях Украины, кроме западных, 23 января прогнозируются осадки. Температура в течение суток будет меняться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, значительных снегопадов не ожидается.

В интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что 24 января за счет того, что давление немного снизится по территории Украины, местами может быть небольшой снег.

Но это достаточно локально и преимущественно на Северо-Востоке, где немного может образоваться снежный покров – буквально 1-2 сантиметра. Однако в условиях того, что температура днем ​​у нас повсюду плюсовая, конечно, он будет таять,

– отметила Наталья Птуха.

В Украине прогнозируют потепление

В субботу, 25 января, в Украине снова будет преобладать погода без осадков. Синоптик отметила, что до конца января морозы вряд ли будут, наоборот прогнозируется повышение температуры.