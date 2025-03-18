Мокрый снег накроет большинство областей Украины: когда и как долго будет
- Во вторник на Юго-Востоке, днем и на Севере местами пройдет мокрый снег.
- Синоптики спрогнозировали, когда осадки будут уже в большинстве областей.
Уже вскоре в большинстве областей Украины пройдет мокрый снег. Кое-где осадки будут значительными.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Когда будет снег
Синоптики прогнозировали, что во вторник, 18 марта, на Юго-Востоке, днем и в северных областях местами небольшой мокрый снег. На остальной территории пока осадков пока не будет.
19 марта в Украине, кроме западных и большинства южных областей, небольшой, в восточных областях умеренный мокрый снег,
– отметили в Укргидрометцентре.
Впрочем, уже 20 марта без осадков по всей Украине.
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Прогноз погоды на 18 – 20 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра
К слову, в ближайшие двое суток ночью 0 – -8 градусов, в Карпатах даже до -13 градусов. Днем в Украине 0 – +7 градусов.
Уже с четверга ожидается повышение температуры. Ночью +1 – -5 градусов, днем +5 – +10 градусов, а в юго-западной части даже до +13.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако 18 марта в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы 15 – 20 метров в секунду.
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Снег в Киеве
- Заметим, 17 марта в Киеве прошел дождь с мокрым снегом. В КГГА сообщили, что спецтехника обрабатывала покрытие, чтобы избежать гололеда ночью и утром.
- Во вторник, 18 марта, в столице днем местами небольшой мокрый снег. Ночью и утром снижение температуры воздуха до -4 градусов. Также возможно образование гололеда.
- Для безопасного движения дорожники выполняли обработку спусков, подъемов, покрытия из брусчатки, а также мостов и путепроводов. Привлекли 84 единицу спецтехники.
- В КГГА отмечали, что в случае стремительного ухудшения погодных условий количество техники оперативно увеличат. Также призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время движения по улицам и дорогам Киева.