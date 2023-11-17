Обильный снег, мороз и гололедица: в Украине усилится ненастье

Уже с этой ночи в Украине прогнозируют усложнение погоды. В части областей пройдут умеренные дожди. Между тем у других уже будет сильный снег и гололедица.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. Кстати, на выходных температура ощутимо снизится, пишет 24 Канал.

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Где будет снег, а в каких областях пройдут дожди

Усложнение погодных условий ожидается 18 – 19 ноября.

В субботу в западных, Житомирской и Винницкой снег, на дорогах гололедица. В южной части умеренные дожди, днем в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской области мокрый снег и дождь,

– спрогнозировали синоптики.

Советы пешеходам во время гололедицы / Инфографика 24 Канала

Добавили, что в воскресенье на Юге пройдут обильные осадки, преимущественно в виде дождя. Тем временем в центральных, днем и восточных областях умеренные дождь и снег. На остальной территории без существенных осадков.

Также на выходных в южной части и восточных регионах ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. На Юго-Востоке и в Крыму 19 ноября кое-где до 25 метров в секунду.

Температура ночью от 2 тепла до 4 мороза, днем 0 – тепла, на Юге страны ночью и днем 4 – 10 тепла,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Ориентировочный прогноз погоды на 18 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра