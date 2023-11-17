Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. До речі, на вихідних температура відчутно знизиться, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Перші прогнози на грудень 2023: чи вдарять люті морози й засипле снігом

Де буде значний сніг, а в яких областях пройдуть дощі

Ускладнення погодних умов очікується 18 – 19 листопада.

У суботу в західних, Житомирській та Вінницькій значний сніг, на дорогах ожеледиця. У південній частині помірні дощі, вдень на Кіровоградщині, Черкащині та Дніпропетровщині мокрий сніг та дощ,

– спрогнозували синоптики.

Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 Каналу

Додали, що в неділю на Півдні пройдуть значні опади, переважно у вигляді дощу. Тим часом у центральних, вдень і в східних областях помірні дощ та сніг. На решті території без істотних опадів.

Також у вихідні в південній частині та східних регіонах очікується посилення вітру. Пориви сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. На Південному Сході й у Криму 19 листопада подекуди до 25 метрів на секунду.

Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 0 – тепла, на Півдні країни вночі та вдень 4 – 10 тепла,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Дізнайтеся також Яка буде зима в Україні: тепла чи з сильними морозами та снігом