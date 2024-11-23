Когда в Украине прекратятся снегопады и дожди
На этой неделе осадки накрыли всю Украину. Часть областей засыпало снегом. Кое-где даже образовался значительный покров.
Когда прекратятся же осадки в Украине, сообщает 24 Канал.
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Как долго еще будут дожди и снег
В Укргидрометцентре прогнозировали, что на Востоке 24 ноября будет идти умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), 25 – 26 ноября местами небольшой мокрый снег, налипание мокрого снега. Между тем на остальной территории уже без осадков.
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Прогноз погоды на 24 – 26 ноября / Скриншоты из Укргидрометцентра
Синоптики добавили, в Карпатском регионе, днем 26 ноября на Западе небольшой дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах страны, кроме Юга, местами гололедица.
Кстати, в воскресенье на Юго-Востоке и в Карпатах местами порывы северо-западного ветра, 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью -1 – -7 градусов, 24 ноября на Востоке, 25 – 26 ноября на Западе, днем в Украине от -3 до +2 градусов. В южной части, 25 – 26 ноября и в западных областях 0 – +5 градусов.
Погода на зиму 2024 – 2025
- Ранее метеоролог Вера Балабух в интервью 24 Каналу рассказывала, ожидается, что эта зима будет теплой. Средняя за сезон температура может превысить норму на 2 градуса.
- Эксперт отметила, за последние 30 лет зима в нашем государстве стала теплее почти на 1,5 градуса, по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Добавила, очень вероятно, такие тенденции сохранятся и в этом году.
- В то же время Балабух отметила, резкие снижения температуры и вторжение арктического холода также возможны.
- Кстати, обычно самая низкая температура воздуха зимой наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат. Вероятно, этот год не будет исключением. Однако, спрогнозировать сейчас, ударят ли морозы до -30 градусов и где именно, – невозможно, подчеркнула метеоролог.