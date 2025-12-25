Где и когда выпадет снег в Украине

В большинство областей Украины уже в ближайшие дни придет снег. Кое-где стоит ждать также метелей и возникновения гололеда на дорогах.

Морозы по территории страны еще сохранятся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Когда выпадет снег в Украине?

По данным синоптиков, в период с 26 по 27 декабря в большинстве регионов страны ожидается незначительный и умеренный снег, в зависимости от области. В течение пятницы также возможны шквалы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Также синоптики предупреждают о метели, на дорогах возможно возникновение гололеда. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 8 градусов ночью, днем будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В течение 26 декабря в ночное время в Карпатах и на Прикарпатье температурные показатели будут ощутимо ниже по сравнению с другими регионами. По данным Укргидрометцентра, там будет до 12 градусов мороза.

Что ожидать от погоды в ближайшее время?