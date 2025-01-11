В каких областях будут умеренные осадки, метели и снежный накат на выходных
В ближайшие дни в Украине похолодает. Снижение температуры будет сопровождаться осадками. В части областей будет умеренный снег, метели, а также снежный накат.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Снег в Украине
Кибальчич прогнозировал, что на этих выходных температура снизится. Причина – поступление на территорию Украины прохладного воздуха с Балтийского моря и Скандинавского полуострова.
Похолодание будет сопровождаться дождями и мокрым снегом. Больше всего его почувствуют жители западных областей.
Здесь также пройдет умеренный снег, временами возможны метели и снежный накат на дорогах,
– писал метеоролог.
Между тем на Юго-Востоке сохранится теплая погода с преимущественно плюсовой температурой и дождем.
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Погода на субботу, 11 января
- По прогнозу Кибальчича, на Западе ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. В Карпатах умеренные осадки. Кроме того, на дорогах западных областей гололедица и снежный накат.
- В северных областях ночью и утром умеренные дожди, снег и мокрый снег. Однако днем существенные осадки не ожидаются. Также местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.
- В центральных регионах дожди с переходом в мокрый снег. Также местами возможен туман.
- На Юге ночью дождь, днем местами небольшой, а на южном берегу Крыма вечером умеренный.
- В восточных областях ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Также местами туман.
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Прогноз на завтра, 12 января
На Западе снег, мокрый снег. Также местами метель, на дорогах гололедица.
В северных областях ночью без осадков. Днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
В центральных областях существенные осадки не предвидятся. Местами туман.
На Юге будет преобладать погода без осадков. Только днем местами в Крыму небольшой дождь. Местами возможен туман.
В восточных областях ночью дождь с мокрым снегом, за исключением Харьковской области. Впрочем, днем уже без существенных осадков.