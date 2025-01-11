В каких областях будут умеренные осадки, метели и снежный накат на выходных

В ближайшие дни в Украине похолодает. Снижение температуры будет сопровождаться осадками. В части областей будет умеренный снег, метели, а также снежный накат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Снег в Украине

Кибальчич прогнозировал, что на этих выходных температура снизится. Причина – поступление на территорию Украины прохладного воздуха с Балтийского моря и Скандинавского полуострова.

Похолодание будет сопровождаться дождями и мокрым снегом. Больше всего его почувствуют жители западных областей.

Здесь также пройдет умеренный снег, временами возможны метели и снежный накат на дорогах,

– писал метеоролог.

Между тем на Юго-Востоке сохранится теплая погода с преимущественно плюсовой температурой и дождем.

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Погода на субботу, 11 января

По прогнозу Кибальчича, на Западе ночью небольшой снег, днем снег и мокрый снег. В Карпатах умеренные осадки. Кроме того, на дорогах западных областей гололедица и снежный накат.

В северных областях ночью и утром умеренные дожди, снег и мокрый снег. Однако днем существенные осадки не ожидаются. Также местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

В центральных регионах дожди с переходом в мокрый снег. Также местами возможен туман.

На Юге ночью дождь, днем местами небольшой, а на южном берегу Крыма вечером умеренный.

В восточных областях ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Также местами туман.

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Прогноз на завтра, 12 января

На Западе снег, мокрый снег. Также местами метель, на дорогах гололедица.

В северных областях ночью без осадков. Днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

В центральных областях существенные осадки не предвидятся. Местами туман.

На Юге будет преобладать погода без осадков. Только днем местами в Крыму небольшой дождь. Местами возможен туман.

В восточных областях ночью дождь с мокрым снегом, за исключением Харьковской области. Впрочем, днем уже без существенных осадков.