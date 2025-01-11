Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Сніг в Україні

Кібальчич прогнозував, що на цих вихідних температура знизиться. Причина – надходження на територію України прохолодного повітря з Балтійського моря та Скандинавського півострова.

Похолодання буде супроводжуватися дощами й мокрим снігом. Найбільше його відчують жителі західних областей.

Тут також пройде помірний сніг, часом можливі хуртовини та сніговий накат на дорогах,

– писав метеоролог.

Тим часом на Південному Сході збережеться тепла погода з переважно плюсовою температурою й дощем.

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Погода на суботу, 11 січня

За прогнозом Кібальчича, на Заході вночі невеликий сніг, вдень сніг і мокрий сніг. У Карпатах помірні опади. Окрім того, на дорогах західних областей ожеледиця та сніговий накат.

У північних областях вночі та вранці помірні дощі, сніг і мокрий сніг. Однак, вдень істотні опади не очікуються. Також подекуди можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

У центральних регіонах дощі з переходом у мокрий сніг. Також подекуди можливий туман.

На Півдні вночі дощ, вдень подекуди невеликий, а на південному березі Криму ввечері помірний.

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Також подекуди туман.

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Прогноз на завтра, 12 січня

На Заході сніг, мокрий сніг. Також подекуди хуртовина, на дорогах ожеледиця.

У північних областях вночі без опадів. Вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

У центральних областях істотні опади не передбачаються. Місцями туман.

На Півдні переважатиме погода без опадів. Тільки вдень подекуди у Криму невеликий дощ. Місцями можливий туман.

У східних областях вночі дощ з мокрим снігом, за винятком Харківської області. Втім, вдень уже без істотних опадів.