Какие области Украины накроет сильный снегопад: когда прекратятся осадки

В Украине усилилось ненастье. Синоптики предупреждают об опасности. Будьте очень внимательны и осторожны.

Уже в воскресенье часть регионов накроет сильнейший снегопад. Однако без осадков не пройдет и в других областях. Где будет непогода, информирует 24 Канал.

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Где будет сильный снегопад

В Укргидрометцентре сообщили, что 26 и 27 ноября в Украине будут сложные погодные условия. В воскресенье часть областей накроет сильный снег.

В Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильный снег, в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях сильные мокрый снег и дождь, метели, на дорогах гололедица. В восточных и юго-восточных сильный дождь. В западных и Житомирской небольшой снег,

– отметили синоптики.

Также будет усиление ветра. Порывы 17 – 22 метра в секунду, кроме Запада, иногда 25, а на Юге даже до 30.

К счастью, сильных морозов не будет. Так, ночью и днем от 5 мороза до 2 тепла. В восточных, юго-восточных областях и Крыму ночью 1 – 8 тепла, а днем 7 – 14 градусов.

Прогноз погоды на 26 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

В понедельник уже в большинстве северных и центральных областей ночью значительный, местами сильный снег. Днем умеренный и вьюги. На остальной территории – умеренный мокрый снег и дождь, местами гололедица. Кстати, также в Украине будет порывистый ветер.

27 ноября в западных областях, 28 ноября в большинстве областей ослабления осадков, температура воздуха ночью 2 – 8 мороза, днем от 4 мороза до 2 тепла, на Юге 3 – 8 тепла. На дорогах страны гололедица,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

Заметим, что согласно ориентировочному прогнозу на картах, снег, а кое-где и дожди будут идти и во вторник. Впрочем, предварительно, в последний день осени в большинстве областей Украины осадки прекратятся.

Ориентировочный прогноз погоды на 30 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра