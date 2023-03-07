Снег и мороз в начале весны: на сколько еще задержится в Украине зимняя погода

Сегодня уже седьмой день весны, однако ночью почти на всей территории Украины еще продолжают царить морозы. Более того, в части областей снова выпал снег.

Насколько еще в Украине задержатся морозы и снег, когда ждать устойчивого потепления, рассказываем дальше.

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Сколько еще будут морозы и снег

Новая неделя марта в части областей началась снегом. В понедельник он снова посетил Запад и Север Украины. Правда, без сильного мороза. Всего ночью прогнозировали до -5 градусов.

Ночью (7 марта – 24 Канал) в западной части небольшой снег; в Приазовье небольшой снег с дождем, днем в северных, центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах кое-где гололедица; на остальной территории без существенных осадков,

– сообщили в Укргидрометцентре.

В общем, температурный минимум в темное время суток -4 градуса. Днем повсюду плюсы, на Юге уже даже до 14 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

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8 марта существенно потеплеет

По предварительному прогнозу, 8 марта у западных и северных областях будет небольшой дождь, в других – без существенных осадков. Впрочем, весеннее солнышко в среду порадует своим теплом.

Ночью небольшие морозы, вероятно, будут только на Черниговщине. Так что почти на всей территории Украины уже +1...+4 градуса тепла.

Более того, днем ожидается более высокая температура. На Западе и Севере преимущественно до +10, в центральных и восточных областях +13, на Юге даже до +16 градусов.

Прогноз погоды на 8 марта / Скриншот из Укргидрометцентра

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9 марта снова похолодает

Уже в четверг, 9 марта, в Украине снова похолодает. Кстати, ранее об этом предупреждала синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, на Западе и Севере снова будет дождь и снег. Однако, по предварительному прогнозу, столбики термометра не опустятся ниже -1 градуса.

10 и 11 марта вероятно, без снега, впрочем, с дождем. Осадки прогнозируют по всей территории нашего государства. Местами они будут незначительными.

Заметим, что ночью в большинстве областей будут хоть и небольшие, но плюсы. Теплее всего на Юге – до +7 градусов.

В начале следующей недели еще возможен мороз, но уже без снега

В комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в начале следующей недели еще возможен мороз.

Ночью еще может быть небольшой мороз, но днем уже плюсовая температура. Осадки по Украине также могут быть, но преимущественно уже жидкой фазы, то есть дождь,

– отметила Птуха.

Это интересно! Ранее синоптик Игорь Кибальчич писал, что во второй декаде месяца возможны кратковременные вторжения холода с северо-востока по ультраполярной траектории и понижение температуры ночью ниже -10 градусов (за исключением южных областей и Закарпатья).

Самой теплой в большинстве областей ожидается именно третья декада марта. "В южной половине дня к концу марта будет превышать +20 градусов. С этого момента возобновится устойчивый курс на весну", – добавил Кибальчич.