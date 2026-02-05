Будут ли сильные снегопады в Украине, и каких осадков ждать
- В северных и центральных областях Украины 5 февраля ожидается снег, местами с дождем.
- 6 февраля небольшой снег с дождем предполагается в северных, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях.
Сильных снегопадов в ближайшие дни не предвидится. Несмотря на это, в части областей таки выпадет снег, местами он будет сопровождаться дождем.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Когда потепление заменит сильные морозы, и вернется ли похолодание снова
Где выпадет снег?
Укргидрометцентр сообщает, что в течение 5 февраля в большинстве северных и центральных областей выпадет снег, на территории западных и Винницкой областей он будет с дождем, местами ожидается гололед. В других регионах – без осадков.
Уже 6 февраля в большинстве северных, а также в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. В дневные часы он будет сопровождаться дождем, в других регионах осадков не предвидится.
В то же время синоптики предупреждают, что местами на дорогах возможно возникновение гололеда. Также в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях местами 5 февраля возможны шквалы, скоростью до 20 метров в секунду.
Какая погода будет в ближайшее время?
Напомним, ранее сообщали, что в ближайшие несколько суток в Украине ожидается повышение температурных показателей. Ночные морозы частично ослабнут, однако холод до 15 градусов местами все еще сохранится.
Также, по предварительным прогностическим оценкам, уже в период с 8 по 9 февраля стоит ждать новой волны морозов скандинавского происхождения. Несмотря на это, таких сильных морозов как в январе в Украине уже не будет.
Синоптик Наталья Птуха не исключает, что такие морозы, как в первые дни февраля, могут стать последними в этом году. В то же время температура будет колебаться в течение месяца, а зимняя погода быстро не отступит.