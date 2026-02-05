Будут ли сильные снегопады в Украине, и каких осадков ждать

Сильных снегопадов в ближайшие дни не предвидится. Несмотря на это, в части областей таки выпадет снег, местами он будет сопровождаться дождем.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где выпадет снег?

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 5 февраля в большинстве северных и центральных областей выпадет снег, на территории западных и Винницкой областей он будет с дождем, местами ожидается гололед. В других регионах – без осадков.

Уже 6 февраля в большинстве северных, а также в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. В дневные часы он будет сопровождаться дождем, в других регионах осадков не предвидится.

В то же время синоптики предупреждают, что местами на дорогах возможно возникновение гололеда. Также в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях местами 5 февраля возможны шквалы, скоростью до 20 метров в секунду.

Какая погода будет в ближайшее время?