Будто настоящая зима: в Карпатах выпал снег и были заморозки до -3 градусов

В ночь на 14 октября в Украинских Карпатах снова приморозило. Температура на горе Поп Иван опустилась до -3 градусов.

Об этом на своей странице в фейсбук рассказали рабочие Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Смотрите также Зимой в Украине возможны арктические вторжения: какие температуры они принесут

Снег в Карпатах

По состоянию на 08:40 14.10.2024 на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, ветер юго-западный 17 метров в секунду, температура воздуха -3 градуса,

– говорится в посте.

Кроме этого, работники поисково-спасательного поста прикрепили фото горы Поп Иван, на котором видно лапатый снег, покрывший вершину.

Снег на горе Поп Иван / фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

К слову, по прогнозам синоптиков, уже 17 – 19 октября по Украине возможны сильные заморозки 0...-5 градусов. Днем ожидается сухая и холодная погода, температура будет подниматься до +3...+9, в южной части – до +7...+12.

Добавим, что на высокогорье Карпат днем 15 октября и ночью 16 октября местами прогнозируется небольшой мокрый снег.