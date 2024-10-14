Про це на свої сторінці у фейсбук розповіли робітники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

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Сніг у Карпатах

Станом на 08:40 14.10.2024 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер південно-західний 17 метрів за секунду, температура повітря -3 градуси,

– йдеться у пості.

Окрім цього, працівники пошуково-рятувального поста прикріпили фото гори Піп Іван, на якому видно лапатий сніг, що покрив вершину.

Сніг на горі Піп Іван / фото Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

До слова, за прогнозами синоптиків, вже 17 – 19 жовтня по Україні можливі сильні заморозки 0...-5 градусів. Вдень очікується суха та холодна погода, температура підійматиметься до +3...+9, у південній частині – до +7...+12.

Додамо, що на високогір’ї Карпат вдень 15 жовтня та вночі 16 жовтня місцями прогнозується невеликий мокрий сніг.