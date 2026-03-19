В Карпатах выпал снег и ударил мороз посреди марта: какую погоду ждать дальше

В горных районах в четверг, 19 марта, выпал снег, что является привычным явлением для марта. Но усиления подобного явления в Украине не предвидят.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии в комментарии 24 Каналу.

Будет ли ухудшение погоды?

По данным синоптиков, резких изменений погодных условий в ближайшие 5 дней не будет. Специалисты объяснили, что после двухнедельного периода солнечной и теплой погоды, которая была с связана с антициклоном, ее характер изменился на циклонический.

И то, что снег выпал, не является аномалией для нас, мы это предсказывали. То есть в дальнейшем еще может быть такое, даже до начала апреля. По климатологии, снежный покров сходит в середине апреля,

– объяснили в пресс-службе.

Температура воздуха в области в ближайшие 5 суток составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла в ночные часы, днем показатели будут колебаться от 5 до 10 градусов тепла. В высокогорье Карпат будет прохладнее.

Там столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов мороза ночью и от 1 до 6 градусов тепла в дневное время. Осадки ожидается в виде незначительного дождя, одновременно в горных районах местами возможен небольшой мокрый снег.

По словам специалистов, уже с понедельника, согласно предварительным данным, ожидается незначительное повышение температурных показателей и фактически прекращение осадков, однако температур до 20 градусов тепла не будет.

Как изменится погода с началом новой недели?

С понедельника температура воздуха в ночные и дневные часы повысится. Предварительно, ночью будут колебания в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем в регионе пригреет до 15 градусов тепла.

В высокогорье Карпат в течение дня ожидается от 2 до 7 градусов тепла. В гидрометцентре отметили, что в ближайшее время повторных случаев с такими объемами снега, как это произошло ночью 19 марта, не будет.

Отметили, что кое-где еще возможны осадки в виде незначительного мокрого снега, однако "катастрофической ситуации не будет".

Что этому предшествовало?