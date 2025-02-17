Киев заснежило: местами слой снега достигает 30 сантиметров

Киев 17 февраля засыпало 30-сантиметровым слоем снега. На улицах столицы работают соответствующие службы для очистки снега и борьбы с гололедом.

Жителей столицы просят не мешать работе снегоочистительных авто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА и Киевскую ОГА.

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Как в Киеве борются со снегом

17 февраля Киев заснежило, слой снега местами достигает 30 сантиментов. К ликвидации стихии привлекают специализированную технику.

В КГГА сообщили, что над очисткой снега работают 237 единиц техники "Киевавтодора". Работы по очистке от снега улично-дорожной сети начались ориентировочно после полуночи.

По состоянию на утро 17 февраля на дорогах Киевской области работает 151 единица техники, привлечено 193 работника коммунальных служб. Использовано 3641 тонна песчано-соляной смеси для противогололедной обработки дорожного полотна.

В Киевской области расчищают снег: фото Киевская ОГА

Колонны спецтехники работали на основных магистралях столицы, мостах через Днепр. Далее очищали от снега второстепенные улицы и возле малоэтажной застройки.

В Киеве расчищают снег: смотрите видео

Также обрабатывают поверхности противогололедными средствами. Прежде всего подходы к наземным и подземным переходам, тротуаров, остановок общественного транспорта. Над этим работают 141 специалист в составе 23 бригад по ручной уборке чистит от снега.

Около 3000 работников управляющих компаний очищают придомовые территории.

В парках и скверах работают "зеленстроевцы". К уборке снега и противогололедной обработке привлечены 65 единиц техники и 557 работников. Подготовлено посыпочного материала на день – 11,8 тонн.

В КГГА просят жителей столицы не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Отметим, что Укргидрометцентр прогнозирует гололедицу на дорогах Киева.

Заснеженные дороги Киева: смотрите видео

Напомним, в течение 17 – 23 февраля в Украине ожидается аномально холодная погода с температурой на 5 – 8 градусов ниже климатической нормы.