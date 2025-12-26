Зима пришла в Одессу: жители показали сказочные фото первого снега
- 26 декабря Одессу накрыл снег, с температурой от -5 до -10 градусов и ветром до 18 метров в секунду.
- Жители делились фото зимнего города, а в Николаеве предупредили об ограничении движения транспорта из-за погодных условий.
В пятницу, 26 декабря, Одессу накрыл снег. Местные поделились сказочными кадрами зимнего города.
Об этом рассказывает 24 Канал. На 26 декабря синоптики прогнозировали до 13 градусов мороза, снег и гололедицу на дорогах.
Смотрите также Некоторые области накроет снег, местами гололедица и сильные ветры: погода в Украине 27 декабря
Каким был первый снег в Одессе?
Во многих областях Украины выпал снег 26 декабря. Также местами ожидалась гололедица и порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. По данным КГГА, последствия непогоды в столице ликвидируют 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" и десятки бригад по ручной уборке. Также зима пришла в Одессу.
Жители поделились сказочными фото зимней Одессы / Фото, предоставлены 24 Каналу
Первый снег в Одессе / Фото ЖКС Одессы
"Жемчужину Черного моря" покрыло снегом / Фото телеграмм-канала "Одесса.Официально"
В Одесской области 26 декабря было снежно и ветрено. Скорость ветра достигала 18 метров в секунду, а температура воздуха колебалась от -5 до -10 градусов.
Первый снег также выпал в Николаеве. В ОГА предупредили, что из-за погодных условий, будут ограничивать движение транспорта.
Где в Украине выпал снег 26 декабря?
Кроме Одессы и Николаева, снегопады зафиксировали в Киеве, Полтаве, Днепре, Ровно, Черкассах и Херсоне, где коммунальные службы активно работают над очисткой дорог.
В результате непогоды на дорогах между Львовской и Ивано-Франковской областями 26 декабря образовалась гололедица, что повлекло ДТП и километровые пробки. В регионе работают дорожные службы для расчистки дорог.