Ночью 24 ноября в нескольких городах Украины выпал первый снег. К утру он уже растаял, однако в сети остались фотографии и видео зимних пейзажей.

Осень еще не закончилась, но в некоторых регионах уже ощущается приближение зимы.

Каким был первый снег в Украине?

Ночью первый снег выпал в Киеве.

Пока столица спала, улицы и автомобили припорошило снегом. Киевляне делились первыми зимними кадрами в соцсетях.

Как шел снег в Киеве: смотрите видео

Киев припорошило снегом: смотрите видео

Что происходило в столице ночью: смотрите видео

Утром первый снег выпал и в Ужгороде. На опубликованных видео видно, как в городе идет снег, однако снежинки тают, не успевая осесть на землю.

Снег в Ужгороде: смотрите видео

Ночью заснежило и Львов. И если в центре города улицы лишь слегка припорошило, то на его окраинах царила настоящая зима.

Снег во Львове: смотрите видео

Зима приближается к Украине: смотрите видео

Напомним, накануне первый снег выпал в Харькове и на Харьковщине. Появились и снежные кадры с Буковели.

Ранее снег выпал и на Львовщине.

Какой будет зима в Украине?

Эта зима в Украине, по прогнозам синоптиков, будет на 1,5 – 2 градуса теплее нормы. Однако это не означает, что сильных морозов не будет: в течение сезона возможны резкие перепады температуры.

Зимой температура может существенно меняться. Например, в один день января может быть +15 градусов, а в другой – до -15 градусов.

Синоптики также отмечают, что в последние годы зимы в Украине в основном были теплее климатической нормы. Например, зимой 2019–2020 годов метеорологическая зима в Украине вообще не наступила. Потепление наблюдалось и этой осенью. В частности, средняя температура воздуха в Киеве в октябре составила +11,8 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы.