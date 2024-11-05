Резкое похолодание и снегопады: когда и какие регионы накроет морозная погода

В Украине до конца недели прогнозируют сухую относительно теплую погоду, и уже с середины следующей недели, ориентировочно с 15 ноября, прогнозируют резкое похолодание. Более того, в некоторых регионах возможны сильные снегопады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные радара погоды Ventusky.

Смотрите также Ночные морозы до -3 и местами мокрый снег: какой будет погода 6 ноября

По прогнозам, атмосферный фронт с юго-запада принесет снегопады на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября. До конца дня снег засыплет западную, северную и центральную Украину.

Похолодание и снегопады

Поэтому, уже в следующую пятницу, 15 ноября, температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов по Цельсию, а ночью в Карпатах ожидаются заморозки до -4 градусов. В субботу, 16 ноября, ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые охватят восточные, южные, центральные и частично северные области. В некоторых областях ожидаются сильные снегопады.

Дневная температура будет достигать максимум +2 градусов по Цельсию. С наступлением ночи 17 ноября ожидается снижение температуры до -1 – -5 градусов по Цельсию по всему региону. В Карпатах будет еще холоднее, там ожидается падение температуры до 7 градусов ниже нуля.

Во второй половине дня 17 ноября в Донецкой области ожидается снегопад. По прогнозам метеорологов, снежная погода вскоре покинет пределы страны.

В то же время отметим, что первый снег в Украине уже кое-где пролетал. Так, в понедельник, 4 ноября, снег выпал в Харькове и Днепре, а впоследствии его увидели уже в Киеве.