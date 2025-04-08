Заснеженный апрель: в сети показали третий день снега и метели в Украине

В Украине третий день фиксируют необычную погоду для весны. Украинцы из разных городов во вторник, 8 апреля, делятся кадрами снега и метели.

Кое-где уже парализовано движение. Какая погода в разных областях Украины, собрал информацию 24 Канал.

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Украину снова засыпает снегом

Непогода бушует на Львовской области. Еще утром стало известно об осложнениях на дорогах.

"На Сходницком перевале из-за погодных условий и нерасчищенной дороги парализовано движение. Там застрял грузовик", – написал депутат Игорь Зинкевич.

Ситуация на дорогах Львовщины / Фото Игоря Зинкевича

Видимость в городе плохая.

Снег во Львове: смотрите видео

Правда, время от времени в городе появляется солнце, но впоследствии небо покрывается тяжелыми снежными облаками.

Погода во Львове / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Кроме того, синоптики предупредили об ухудшении погоды во Львове и области на 9 – 11 апреля. Кое-где ожидаются заморозки 5 – 10 градусов ниже нуля.

Объявлен 3 уровень опасности – красный.

Снежный апрель во Львове: смотрите видео

Снег добрался и до Киева. В городе также сообщают о плохой видимости.

Снег в Киеве: смотрите видео

Снежная погода во вторник также на Прикарпатье.

Снег на Прикарпатье / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал

В регионе падает лапатый снег и дует сильный ветер. Мороза, к слову, нет.

Погода на Прикарпатье: смотрите видео

Снег в Ивано-Франковске / Фото Руслана Марцинкива

Закарпатье также засыпает снегом. Туристы, приехавшие любоваться сакурами и магнолиями, вместо этого фотографируют деревья в снегу.

К сожалению, цветы на них мороз уже уничтожил.

Снежная погода также посетила Хмельницкую область и Полтавскую область.

Жители Полтавской области показали в сети поля, покрытые снегом.

Такая же ситуация в Хмельницкой области. На дорогах плохая видимость – будьте осторожны.