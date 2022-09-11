В сентябре в нескольких областях Украины выпадет снег: куда приедет зима
11 сентября 2022 , 09:50Читати новину українською
Источник:Gismeteo
В Украине уже скоро выпадет первый снег. О зимней погоде предупредили жителей западных областей.
Первый снег посетит Украину уже 23 сентября. Правда, долго он не задержится.
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Каким будет снег в сентябре
Такой ранний снег прогнозируют только в 2 областях Украины – Львовской и Черновицкой. Впрочем, зимней сказки в сентябре еще не будет – снег обещают мокрый и с дождем. Поскольку температура воздуха будет плюсовой, на поверхности снежинки не задержатся.
Во всех других областях Украины снега в сентябре не будет.
Что синоптики говорят о погоде зимой
- Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заверил, что очень холодной зимы в этом году в Украине не будет. Морозные периоды возможны, однако они не продлятся долго. В целом за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Из-за этого уменьшилось количество дней с минусовой среднесуточной температурой.
- По данным ресурса Wisemeteo, зима не заставит себя ждать. Первые морозы в Украине ударят уже в начале декабря. В частности, столбики термометров опустятся ниже нуля на Волыни. 1 декабря там прогнозируют -2 градуса, а на следующий день -7 градусов. В середине месяца температура опустится до -11 градусов. На остальной территории Украины морозы прогнозируют позже.