Когда ожидать мокрый снег и заморозки в октябре: синоптик назвала дату

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться теплая осенняя погода. Впрочем, уже на следующей неделе начнется похолодание.

В частности, может выпасть мокрый снег. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Когда ожидать заморозки в Украине

Диденко рассказала, что в Украине 9 – 10 октября будет преобладать сухая и солнечная погода. Температура в эти дни будет колебаться от 18 до 24 градусов.

Впрочем, уже с воскресенья, 13 октября, в Украину придет постепенное похолодание, которое может принести с собой первый снег.

Под завершение следующей недели, с 17 – 18 октября, (похолодание – 24 Канал) может усилиться до заморозков и даже местами мокрого снега,

– рассказала Диденко.

В то же время синоптик отметила, что этот прогноз является ориентировочным, поэтому информация ежедневно буду уточняться.

Напомним, что в Киеве 6 октября во время ливня во время ливня распространились фото "смерча". Впрочем, метеорологи объяснили, что киевляне могли видеть локальные вихри из грозовой тучи, которые слабее и менее выражены, чем смерчи.