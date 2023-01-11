Киев за ночь засыпало снегом: как в столице ликвидируют последствия непогоды
В ночь на 11 января Киев накрыл мощный снегопад. В настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия непогоды в столице.
В настоящее время улицы Киева убирают более 430 коммунальщиков и 300 единиц специальной техники. Как в столице борются с последствиями непогоды – расскажет 24 Канал.
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Киев накрыл снегопад
Как рассказал глава КГВА Сергей Попко, все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатывают противогололедными средствами.
Также к уборке улиц присоединили 105 единиц техники и почти 3 500 работников управляющих компаний.
Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без необходимости не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по обе стороны дорог и улиц,
– заявил Попко.
Коммунальщики убирают снег / фото КГГА
В Киеве чистят дороги от снега / фото КГГА
Как коммунальщики борются с непогодой / фото КГГА
В КГГА призвали водителей не пользоваться собственными авто без необходимости.
"Не создавайте пробки – в них также останавливается снегоуборочная техника", – подчеркнули власти.
В Киеве коммунальщики чистят дороги от снега: смотрите видео
В Киеве женщина вместе с собакой провалилась под лед
14 декабря в Дарницком районе Киева сотрудники подразделения спецназначения столичной полиции спасли женщину. Киевлянка вместе с собакой провалилась под лед. К счастью, их жизни ничего не угрожает.
Чтобы помочь женщине, спецназовцы взяли два буксировочных троса и веревку и связали их между собой. Один из них обвязался тросом, лег на лед и плашмя добрался до женщины с собакой, которая была от берега на расстоянии около 30 метров. В то время другие помогали спасателю выбраться с потерпевшими на берег.