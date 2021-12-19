Снежные лавины и повышения уровня рек: в ГСЧС предупредили об опасности в западных областях

Укргидрометцентр сообщил, что 19 и 20 декабря следует ожидать снегопады и метели. Особенно опасной ситуация будет в Карпатах.

В горах Ивано-Франковской и Львовской областей будет снеголавинная опасность. Также непогода затронет и высокогорье Закарпатской области.

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Снеголавинная опасность будет третьего уровня из пяти возможных. Кроме этого, 19 – 21 декабря на реках бассейнов Сяна на Львовщине и Западного Буга во Львовской и Волынской областях, прогнозируют повышение уровней воды на 0,2 – 0,6 метра. Однако это не будет представлять угрозу паводков.

В украинские Карпаты придет непогода / Фото ГСЧС

Безопасный зимний поход: советы от спасателей

Необходимо зарегистрировать путешествие у специалистов ГСЧС. Это можно сделать через онлайн-формы.

Выбирайте маршруты, которые соответствуют вашему опыту. Оценивайте уровень своей физической подготовки.

Обращайте внимание экипировки. Одежда и снаряжение должны быть соответствующими погодным условиям.

Не идите в горы сами или же большими группами.

Сверяйте прогноз погоды только краткосрочно – вперед максимум на 1 – 2 дня.

Если же возникла опасность, то немедленно звоните в Службу спасения по номеру 101.

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