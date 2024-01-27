"Снежные пончики": ученые показали фото удивительного и редкого явления в Антарктиде

Ледяной континент очень не похож на другие, поэтому постоянно удивляет интересными природными явлениями. Сотрудники Национального антарктического научного центра выложили поразительные фотографии довольно необычного явления.

На фотографиях видны снежные свитки. Исследователи метко назвали их снежными пончиками, но они похожи и на колечки из сухого завтрака, и на соленые снеки. Другое научное название – снежные рулоны или снежки ветра.

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Что такое снежные пончики и как их "пекут"

Это несколькослойные свертки снега, внутри которых обычно имеется пустота. Они могут быть как совсем небольшими – от нескольких сантиметров в диаметре, так и достаточно заметными – диаметром более метра, напоминая тюки сена на поле. Такое явление достаточно редкое, в том числе и для Антарктики, хотя встретить его можно не только здесь,

– пишут украинские ученые.

Снежные пончики в Антарктиде / Фото Сергей Глотов, Национальный антарктический научный центр

Чтобы из снега сформировался такой пончик, нужен целый ряд условий:

Должны быть два разных слоя снега. Первый, подмерзший или покрытый ледовой коркой, станет основой пончика. Второй слой укроет его сверху не прилипая. Для этого он должен быть свежим, рыхлым и мокрым.

Температура воздуха для "выпекания" должна быть несколько выше нуля градусов – близка к точке таяния льда.

Ветер не должен разрушить снежный рулон – разве что катить.

Идеально, если рядом будет склон, тогда рулон легче свернется.

Необходимость совпадения всех этих достаточно специфических условий как раз и делает снежные свитки уникальным явлением, которое нечасто увидишь. Поскольку в середине свертка снег – свежий и имеющий небольшую плотность, то он легко выветривается, оставляя отверстие (иногда оно образуется сразу при заворачивании снежного одеяла),

– отмечают в НАНЦ.

Еще украинские полярники выяснили, что через эти отверстия можно делать очень хорошие фотографии. И они действительно впечатляют!

Тем временем в Антарктиде вылупляются птенцы поморника. Милое видео можно посмотреть здесь.