Неземной пейзаж: на карпатских вершинах морозно и снежно
25 сентября 2022 , 13:02Читати новину українською
Источник:Черногорский спасательно-поисковый пост
В Карпатах снежно, температура держится на отметке -1°С. Спасатели просят туристов следить за прогнозами и регистрировать маршруты.
Сообщается, что на горе Поп Иван Черногорский уже достаточно морозно и снежно. Спасатели опубликовали фото невероятной красоты – заснеженные вершины.
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По состоянию на 09:00, 25 сентября на горе Пип Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер западный, 9 метров в секунду, температура воздуха -1°С,
– говорится в сообщении.
В ГСЧС также просят помнить о безопасности, туристам советуют следить за прогнозом погоды и обязательно регистрировать маршруты.
Необычная погода для сентября в Карпатах
- В Карпатах бурлит непогода, снега насыпало выше колен. По прогнозам – такая погода до воскресенья. Поэтому туристов просят воздержаться от путешествий.
- Первый снег на вершинах Карпат выпал 18 сентября.
- 21 сентября в Раховском районе Закарпатской области горные спасатели впервые в истории зафиксировали снежную лавину в сентябре.
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