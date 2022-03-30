"Снежок-2": Россия загнала своих военных в радиоактивный Рыжий лес – историческая аналогия

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС и вырыли окопы в Рыжем лесу. Это территория, которая после взрыва реактора подверглась наибольшему загрязнению радиацией.

Этот лес так загрязнен, что туда запрещено ходить даже работникам атомной станции. Впрочем, вражеские военные, похоже, не отдают себе отчет в том, что им угрожает опасность.

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Россияне окопались в опасном Рыжем лесу

Оккупанты уже привели к ухудшению радиационной обстановки в Зоне отчуждения, когда прошли запрещенными для передвижения маршрутами. Более того, они завезли туда десятки тонн боеприпасов – есть риски детонации. "Это чревато экологической катастрофой для стран мира", – предупредили в ВСУ.

Накануне СБУ перехватила разговор , в котором российский военный жалуется родственнице, ято облучается, а командование игнорирует опасность.

Вражеское командование продолжает аккумулировать силы в районе ЧАЭС и Зоне отчуждения. Поэтому в ВСУ провели аналогию с трагическим событием, которое происходило почти 70 лет назад. Все это еще раз подтверждает, что россияне совсем не усваивают исторические уроки.

Что известно о тайной операции "Снежок"

14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне в Оренбургской области в СССР впервые применили ядерное оружие на общевойсковых учениях. Засекреченная операция под руководством Георгия Жукова получила название "Снежок". Суть учений заключалась в том, чтобы отработать возможности прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия.

У солдат не было нормальной защиты

. По официальным данным, в общей сложности к учениям привлекли 45 тысяч солдат и несколько тысяч единиц разнообразной военной техники.

В 9:34 с самолета Ту-4 сбросили плутониевую бомбу с тротиловым эквивалентом 40 – 60 килотонн. Уже через пять часов после взрыва стартовала артиллерийская подготовка. Затем бомбардировщики в сопровождении истребителей нанесли удар с воздуха – часть самолетов прошла через радиоактивное облако.

Далее подразделения радиационной разведки направили в самый эпицентр взрыва, через этот район двинулись военные колонны. При этом у солдат не было никакой спецзащиты, кроме противогазов. Да и даже их некоторые бойцы снимали, потому что не могли долго в них находиться.

Тысячи военных пострадали, но молчали

Дозу облучения получили все, кроме военного руководства. Последствия почувствовали почти все 45 тысяч солдат, привлеченных к учениям. Две трети бойцов умерли уже в ближайшие несколько лет, остальные – доживали в страшных муках, у них рождались больные дети.

Из-за подписки о неразглашении военной тайны пострадавшим военным пришлось в течение долгих 25 лет молчать о причине своих болезней.

Пострадали не только военные, но и гражданские, жившие в селах неподалеку. Облучение получили более 10 тысяч местных жителей. Последствия операции "Снежок" там ощущают до сих пор.

Путин затеял новый ядерный "эксперимент"

"Можно утверждать, что тайная операция Путина под кодовым названием "Снежок 2" продолжается. Поэтому пожелаем участникам нового путинского ядерного "эксперимента" копать в Рыжем лесу максимально глубокие окопы и набираться "сил"", – подытожили в Вооруженных Силах Украины.

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