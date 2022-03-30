Снимем военное положение только тогда, когда войск России в Украине не будет, – Подоляк

Договор о безопасности, о котором упоминали на переговорах с Россией, должен утвердить на референдуме украинский народ. Это возможно только при отмене военного положения.

Об этом заявил Михаил Подоляк, советник Офиса Президента и член украинской делегации на переговорах с Россией, пишет 24 канал.

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Российские войска должны отойти к границам

Подоляк объяснил, что договор безопасности должны поддержать на референдуме в Украине. После этого должна состояться его ратификация в парламентах стран-гарантов и Совете.

Советник главы ОП подчеркнул, что на процедуру запуска референдума можно будет выйти только после того, как российские войска покинут территорию нашего государства. "То есть отойдут к границам, по крайней мере, к позициям, как говорит президент, на 23 февраля 2022 года", – уточнил он.

При каком условии у нас отменят военное положение

Чиновник вспомнил Венскую конвенцию, в которой четко указано, что любой договор, подписанный, когда на территории страны находятся войска оккупантов, не будет считаться действительным.

Поэтому референдум начнет работать. Мы снимем военное положение только тогда, когда войск России не будет,

– подчеркнул Подоляк.

Военное положение в Украине было введено сразу же после вторжения России. Сначала – на месяц, но потом его продлили. Он будет действовать по меньшей мере до 25 апреля, но может быть продолжен снова.

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