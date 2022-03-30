На цьому наголосив Михайло Подоляк, радник Офісу Президента й член української делегації на переговорах з Росією, пише 24 канал.

До теми Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки

Російські війська мають відійути до кордонів

Подоляк пояснив, що безпековий договір повинні підтримати на референдумі в Україні. Після цього має відбутися його ратифікація у парламентах країн-гарантів й у Раді.

Радник глави ОП підкреслив, що на процедуру запуску референдуму можна буде вийти лише після того, як російські війська покинуть територію нашої держави. "Тобто відійдуть до кордонів, принаймні до позицій, як каже президент, на 23 лютого 2022 року", – уточнив він.

За якої умови у нас скасують воєнний стан

Посадовець згадав про Віденську конвенцію, в якій чітко вказано, що будь-який догововір, підписаний, коли на території країни перебувають війська окупантів, не вважатиметься дійсним.

Тому референдум почне працювати. Ми знімемо воєнний стан тільки тоді, коли військ Росії не буде,

– підкреслив Подоляк.

Воєнний стан в Україні запровадили одразу ж після вторгення Росії. Спочатку – на місяць, але потім продовжили. Він діятиме щонайменше до 25 квітня, але може бути продовжений знову.

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