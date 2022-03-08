Снимите наконец белые перчатки, – Зеленская призвала Запад закрыть небо над Украиной

Елена Зеленская подчеркнула, что Украина никогда не капитулирует. Уничтожить Россию удастся быстрее, если страны Запада закроют воздушное пространство.

Первая леди призвала их "снять наконец белые перчатки", ведь "сохранить нейтралитет все равно не удастся". Об этом она написала на своей странице в социальных сетях.

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Закройте небо! Потому что следующим Путин может прийти к вам. Закройте небо, а на земле мы сами справимся,

– отметила Елена Зеленская.

Жена президента показала, что Украина хочет мира, но будет обороняться и никогда не капитулирует.

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