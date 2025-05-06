Снимите розовые очки, военный третьей штурмовой назвал четкую цель россиян сейчас
- Еременко подчеркнул, что борьба с Россией может быть длительной, и украинцы имеют шанс изменить ход истории.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на "трехдневное перемирие", предложенное Россией, заявив, что Украине нужен длительный мир.
Российский агрессор не остановится, пока не реализует свою ключевую цель. Именно поэтому украинскому обществу стоит сосредоточиться на длительной борьбе за свое будущее.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник штаба батальона ПТРК Третьей отдельной штурмовой бригады Евгений Еременко. Он добавил, что россияне не остановятся на уже захваченных территориях.
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Борьба с Россией может быть длительной
Сначала они аннексировали Крым, впоследствии начали войну в Донецкой и Луганской областях, а позже вторглись в Украину полномасштабно.
Нужно просто снять розовые очки и прекратить верить в чудо, что внезапно что-то изменится. Цель россиян проста – захват всей территории Украины, уничтожение украинского народа, украинской нации, то есть всего, что хоть как-то связано с Украиной,
– заявил Евгений Еременко.
По его словам, Россия на протяжении веков пытается уничтожить украинскую государственность. Впрочем сегодня украинцы имеют шанс изменить ход истории: воспитать новое, еще более сильное поколение, которое продолжит эту борьбу, ведь агрессия России не завершится скоро.
Кстати, в то время Россия предложила так называемое "трехдневное перемирие" до 9 мая. Сейчас в Кремле уже начали заявлять, якобы "киевский режим" не согласился на предложение Владимира Путина, потому что не хочет мира. Президент Владимир Зеленский также отреагировал на эти заявления и отметил, что ему нужен длительный мир.