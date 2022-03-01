Снижается интенсивность ракетных ударов противника, – Арестович

Арестович говорит, что интенсивность ударов врага значительно уменьшилась. Ведь он использовал две трети военной силы.

По мнению чиновника, впоследствии это "традиционное развлечение" оккупантов будет заканчиваться. Об этом советник председателя ОП Алексей Арестович заявил 1 марта, сообщает 24 канал.

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Как вы видите снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал по меньшей мере две трети своего ракетного потенциала,

– говорит советник главы ОП.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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