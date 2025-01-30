Наступательный потенциал не бесконечен: действительно ли активность боев спала зимой

Интенсивность штурмовых действий России начала постепенно спадать. Больше всего штурмов зафиксировали на Покровском направлении – 44% от всех атак в январе. На Курском направлении – 13%, а на Лиманском – 10%.

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала отметил, что интенсивность боевых действий в конце января несколько снизилась по сравнению с серединой ноября прошлого года. Значительная интенсивность боевых действий наблюдается в районе Часового Яра и Торецка.

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"В зависимости от того, как оценивать ситуацию: если сравнивать с концом прошлого года, то боевых столкновений стало немного меньше, а если смотреть на краткосрочную динамику, то в целом боев даже стало больше", – отметил Владислав Селезнев.

Враг активно атакует Харьковскую область

Враг снова начал использовать КАБы и активно атаковать украинские рубежи на севере Харьковской области, в частности на Лиманском направлении и в направлении Купянска.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

Напомним, что на Купянском направлении украинские войска успешно противодействуют российским войскам, удерживая позиции. Враг использует бронированную технику для разведки и обнаружения позиций ВСУ. Россияне применяют артиллерию и беспилотники после провокационных атак.