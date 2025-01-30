Військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі 24 Каналу зазначив, що інтенсивність бойових дій наприкінці січня дещо знизилася порівняно з серединою листопада минулого року. Значна інтенсивність бойових дій спостерігається в районі Часового Яру і Торецька.

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"Залежно від того, як оцінювати ситуацію: якщо порівнювати з кінцем минулого року, то бойових зіткнень стало трохи менше, а якщо дивитися на короткострокову динаміку, то загалом боїв навіть побільшало", – зазначив Владислав Селезньов.

Ворог активно атакує Харківщину

Ворог знову почав використовувати КАБи та активно атакувати українські рубежі на півночі Харківської області, зокрема на Лиманському напрямку та в напрямку Куп'янська.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку українські війська успішно протидіють російським військам, утримуючи позиції. Ворог використовує броньовану техніку для розвідки та виявлення позицій ЗСУ. Росіяни застосовують артилерію та безпілотники після провокаційних атак.