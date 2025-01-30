Про це 24 Каналу повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що мовиться про Куп'янський напрямок. Хоч окупанти намагаються прорвати там оборону українських військових у різний спосіб.

Радимо переглянути Битва за Курахове, яка (не)скінчилася: чому ситуація склалася саме так і "хто винен"

Де зупинилося просування росіян

На Куп'янському напрямку російські війська активно використовують броньовану техніку, зокрема танки. Зазвичай вони потрібні, аби забезпечити прохід легшої техніки, яка доставляє живу силу противника.

Попри зусилля окупаційної армії, ситуацію вдалося дещо стабілізувати.

Об'єктивно за останні три тижні, можна констатувати, що просування ворога призупинено на певних напрямках. Наприклад, в оперативній зоні біля Колісниківки чи в районі Куп'янська-Вузлового. Хоч там ворог постійно намагається діяти різними тактиками: десь пробивається технікою, десь рухається штурмовими групами,

– зазначив Юрій Федоренко.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Військовий також пояснив, що в окупантів доволі на високому рівні відбувається розвідка боєм. Вони кидають у бій все нові підрозділи, які мають вийти на передню лінію зіткнення і спровокувати перестрілку, аби виявити, де перебувають українські військові. Якщо це вдається – туди скеровують безпілотники та артилерійський вогонь.

"Але така тактика ворога нам дуже добре відома. Відповідно штурмові піхотні підрозділи, які утримують передню лінію бойового зіткнення вже навчилися цьому протидіяти. Всі рішення лежали на поверхні", – зауважив командир.

Головне завдання будь-яких безпілотних систем вчасно виявити ворога як на маршрутах висування, так і в районах зосередження, і завдати максимального ураження.

Важливість новітньої техніки

Військовослужбовець додав, що не лише українські Сили оборони часто використовують безпілотники. Різноманіттям БпЛА також працюють і росіяни. Це унеможливлює просування на передню лінію.

Лінія від 0 до 10 кілометрів в глибину нашу і противника – максимально відпрацьовується дронами. Ця зона дуже небезпечна і потребує додаткових рішень на полі бою,

– підкреслив Федоренко.

Наприклад, допомогти доставляти різноманітні логістичні вантажі до передньої лінії можуть роботизована техніка – наземні безпілотні системи. Саме вони дозволяють зберегти життя військового і частково замінити його роботу.