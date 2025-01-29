Военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 Канала отметил, что такая ситуация связана с несколькими факторами. Во-первых, в декабре россияне продолжали активное продвижение в Донецкую область, а во-вторых, у них были попытки активно штурмовать позиции ВСУ в Курской области и на Купянско-Лиманском направлениях.

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Но если к ключевым линиям обороны Украины на Донецком направлении они подошли, то попытки на других позициях провалились. Там ВСУ продолжают эффективно держать рубежи, на которые вышли еще летом 2022 года.

Россиянам нужна пауза

"Сейчас можно говорить о снижении интенсивности боевых действий за последние 10 дней из-за того, что россияне подошли к Покровску. Им нужно подготовиться и накопить силы для нанесения массированных и очень интенсивных штурмов украинских позиций", – объяснил Андрей Крамаров.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#10/48.3197731/37.1282959

Военный эксперт добавил, что в Донецкой области есть два ключевых направления, которыми интересуются россияне. В частности, это Часов Яр и Покровск. Андрей Крамаров считает, что эти сниженные показатели можно охарактеризовать как затишье перед бурей.

Напомним, что Часов Яр – стратегически важный город в Донецкой области. Российские войска пытаются его захватить после Бахмута. Украинские защитники продолжают держать оборону, несмотря на ежедневные массированные обстрелы. Город почти разрушен, но в нем до сих пор остаются около 200 гражданских.