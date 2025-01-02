Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового батальона, рассказал в интервью "Суспильному", как относится к разговорам о снижении мобилизационного возраста, сообщает 24 Канал. Военный одним из первых вошел в Курскую область и до сих пор продолжает выполнять там боевые задачи.

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Молодежь более устойчива и вынослива

Ширяев рассказал, что проходил срочную службу в возрасте около 20 лет. Однако военный отметил, что это совсем другой опыт, ведь тогда не было полномасштабной войны.

По его мнению, вопрос снижения мобилизационного возраста "проблемный", его должны решать "законотворческие люди". Молодежь отмечается энергичностью, легкостью в обучении, азартностью, а также потенциально большей устойчивостью и выносливостью.

Вообще сейчас война, и каждый должен участвовать. Сейчас те ребята, которые провоевали три года, реально нуждаются в отдыхе. Или мы их там всех просто-таки "укатаем". Это влияет на концентрацию и на серьезность подхода к задаче, на моральное состояние,

– сказал Ширяев.

По словам командира, нежелание многих людей служить в армии, из-за которого ТЦК вынуждены их "ловить", свидетельствует о низкой мотивации. И хотя мотивация имеет значительное влияние, даже люди с ее недостаточным уровнем могут быть полезными. "Будем их убеждать, общаться с ними", – добавил военный.

К слову, сейчас средний возраст личного состава его подразделения составляет 45 лет. В феврале 2023 года, когда командир возглавил 225-й батальон, ситуация с возрастом была сложнее – значительную часть составляли люди старше 50 лет. Сейчас к подразделению присоединилось много молодежи.

Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что даже граждане вне призывного возраста должны проходить базовую военную подготовку за пределами армии. Это позволит им получить необходимые навыки, преодолеть страхи и барьеры, а также лучше понять особенности военной службы.