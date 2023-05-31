Залужный поддержал: в Минобороны раскрыли ключевые детали о снижении призывного возраста

В Украине 30 мая Верховная Рада поддержала снижение призывного возраста. "За" проголосовали 304 народных избранника. В Минобороны объяснили, почему снижение призывного возраста актуально.

Анна Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что снижение призывного возраста – инициатива именно ВСУ. В Минобороны ее поддержали.

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В Министерство поступило обращение от ВСУ с подписью главнокомандующего (Валерия Залужного – 24 Канал). Министерство поддержало инициативу,

– заявила Маляр.

Чем аргументировали такое решение

Во время военного положения призыв не осуществляется. Потребности, чтобы этот возраст составлял до 27 лет, не было. Лучше – до 25 лет.

Люди, которым до 27 лет и находятся в этой категории, постоянно проходят разные проверки. К этому привлекают большое количество людей. В условиях военного положения это не имеет особого смысла.

Главное о решениях

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. На фоне этого Верховная Рада поддержала снижение предельного возраста нахождения граждан на военном учете призывников. Ранее он составлял 27 лет, теперь – 25. Верховная Рада проголосовала за решение 30 мая. Поддержали снижение возраста 304 депутата.