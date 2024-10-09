Я не готов, чтобы у меня массово воевали 18-летние, – командир батальона К-2

Сейчас Верховная Рада не обсуждает снижение мобилизационного возраста, впрочем такие сигналы поступают от некоторых военных и их командиров. Они обосновывают это тем, что младшие по возрасту и физически подготовленные бойцы смогут лучше выполнять боевые задачи.

С таким мнением в интервью 24 Каналу не согласился Герой Украины, командир подразделения К-2 54 ОМБр Кирилл Верес. По его словам, воевать с 18 лет может быть немного рано.

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Мнения командиров разные

Кирилл Верес отметил, что личного состава сейчас действительно очень не хватает. Это в частности касается и подразделения К-2, но пока он лично не готов массово привлекать к боям столь молодых людей.

Я говорю сейчас за себя. Мне очень не хватает личного состава, но я, видимо, еще не готов, чтобы у меня воевали массово 18-летние ребята. Возможно, я не прав,

– сказал командир.

"Безусловно, есть много командиров подразделений, которые поддерживают противоположные мнения. Они считают, что снижение мобилизационного возраста является нужным. Их видение такое. Возможно, оно правильное в их подразделениях и в их форматах", – добавил Кирилл Верес.

Кроме этого, командир подразделения К-2 высказался о предельном возрасте для мобилизованных. По его словам, людям в 59 лет достаточно сложно воевать. Конечно, есть исключения, но в основном они не могут вести такую активную фазу обороны или наступления.

Также 18-летние ребята, я думаю, что это немножко рано. Я не готов еще на это,

– подытожил Герой Украины.

Напомним, что против снижения мобилизационного возраста также высказался бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил, что категорию людей до 25 лет надо максимально беречь, ведь именно они являются будущим Украины.