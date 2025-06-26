Снижены возможности врага на Сумщине: Сырский рассказал о наступательных действиях на Курщине

ВСУ повторно сковали около 50 тысяч российских военных на Северослобожанском и Курском направлениях. Благодаря наступательным действиям в Глушковском районе Курской области снижен наступательный потенциал на Сумском направлении.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Где ВСУ наступают на Курщине

По словам Сырского, на Северослобожанском и Курском направлениях ВСУ "повторно сковали" около 50 тысяч российских военных, среди которых – элитные подразделения ВДВ и морской пехоты.

Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области заставили противника отправить определенную часть войск для защиты своей территории,

– говорится в сообщении.

Главнокомандующий также отметил, что наступательные действия на Курщине позволили значительно снизить возможности главной группировки войск противника на Сумском направлении.

Кроме того, Сырский сообщил, что продвижение оккупационных войск на Сумщине удалось остановить. Он добавил, что на определенных участках украинские подразделения успешно используют тактику активной обороны и освобождают территории в приграничье Сумской области.