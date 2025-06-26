Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Де ЗСУ наступають на Курщині

За словами Сирського, на Північнослобожанському та Курському напрямках ЗСУ "повторно скували" близько 50 тисяч російських військових, серед яких – елітні підрозділи ВДВ та морської піхоти.

Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території,

– йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач також зазначив, що наступальні дії на Курщині дозволили значно знизити можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку.

Крім того, Сирський повідомив, що просування окупаційних військ на Сумщині вдалося зупинити. Він додав, що на визначених ділянках українські підрозділи успішно використовують тактику активної оборони та звільняють території в прикордонні Сумської області.